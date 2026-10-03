Favara, maxi furto cavi in rame

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A Favara, in contrada Piano di Avola, ignoti ladri hanno tagliato la recinzione di un impianto fotovoltaico e rubato circa 10mila metri di cavi solari in rame, per un valore stimato di 30mila euro. Il materiale è coperto da assicurazione. I titolari della struttura, appena accortisi di quanto accaduto, hanno sporto denuncia ai Carabinieri della locale Tenenza. Indagini sono in corso. Il sistema di video-sorveglianza sarebbe stato guasto durante la scorribanda furtiva.