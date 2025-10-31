Favara, l’opposizione al sindaco Palumbo: “Scenda dal piedistallo e si metta dalla parte dei cittadini”

Condividi

“Se la città soffre un servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani scadente seppur molto costoso, è nostro dovere affrontare l’argomento e farlo con gli strumenti che abbiamo, portando il tema in aula e chiedendo spiegazioni a chi governa, il Sindaco Palumbo , nonché all’Assessore al ramo Attardo”.

Dunque le risposte ai consiglieri comunali sono risposte alla città e il primo cittadino ne dovrebbe avere rispetto ed è suo dovere rispondere nei tempi stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 20 giorni per l’interpellanza e non quasi due mesi, senza infastidirsi quando nell’aula della democrazia gli si vengono posti dei quesiti legittimi sul servizio relativo ai rifiuti solidi urbani.

Stupisce come un Sindaco che è stato anche consigliere comunale faccia questa confusione sugli strumenti a disposizione dei consiglieri comunali per espletare il loro ruolo di controllo.

I consiglieri comunali hanno usato uno strumento che è nel loro potere, l’INTERPELLANZA, rivolgendosi al Sindaco e all’Assessore al ramo, non a “soggetti esterni”, rivestendo pienamente il proprio ruolo, di indirizzo e controllo accedendo agli atti, seppur arrivati con notevole ritardo, facendo l’amara scoperta che il numero di segnalazioni alla ditta su inefficienze recidive e disservizi perpetrati, non corrisponde al numero di sanzioni applicate, ma è di gran lunga sproporzionato, eppure l’Amministrazione comunale ha prorogato il servizio per altri 18 mesi circa senza tener conto di migliorie evidentemente necessarie.

I dati delle percentuali riportate negli atti, sono gli stessi riportati nell’interpellanza, dove si evince che dal 2023 al 2024 la percentuale di indifferenziata scende di quasi due punti percentuali,ma il Sindaco non lo dice. Precisiamo che i dati sono stati presi dal portale della Regione Sicilia e non “da internet” come sminuito dal Sindaco in aula e sono differenti da quelli dichiarati in altri video e comunicati stampa sui social dal Sindaco e comunque ancora lontani dal 64% minuto utile per ottenere il contributo regionale a beneficio dei cittadini.

Il centro storico dalla seduta di consiglio comunale aperto sullo stato di degrado, è solo peggiorato, poiché i rifiuti sono aumentati e sono anche stati appiccati dei roghi che hanno provocato la combustione degli stessi.

L’impianto di video sorveglianza non è ancora attivo dopo quasi due anni dall’approvazione.

Attenderemo tutti con ansia il 3 Novembre, così come hanno dichiarato per iscritto e in aula quale data in cui l’impianto di video sorveglianza entrerà in funzione.

Eppure è facile per il sindaco e l’assessore in aula dare la colpa della città sporca ai cittadini apostrofandoli, quando basterebbe ascoltare le loro lamentele per il mancato spazzamento delle strade, per i mastelli lasciati pieni o addirittura rotti durante la raccolta dei rifiuti, per i sacchetti lasciati per strada persi dai gasoloni durante la raccolta, per il mancato lavoro della spazzatrice, per i cumuli in ogni angolo di strade non soltanto del centro storico, ma di vie principali e di piazze molto frequentate, nonostante il controllo dello stesso Assessore Attardo, che dovrebbe semplicemente applicare quanto previsto dal capitolato e lasciare i controlli a chi di competenza.

Le ripetute segnalazioni da parte dell’ente ne sono la prova, e denotano il fallimento della gestione della raccolta dei rifiuti da parte dell’Amministrazione.

Detto questo ci spieghi il sindaco che cosa ha smontato con risposte parziali e insoddisfacenti.

E ricordi che il suo dovere è dare risposte e farlo con i fatti, ossia servizio funzionante e paese pulito.

Forse, più che “smontare” le critiche, dovrebbe scendere dal piedistallo su cui si è arroccato, mettersi finalmente dalla parte dei cittadini, ascoltare le loro istanze e trovare soluzioni concrete, efficaci e immediate.

Firmano il documento:

Mariano Lombardo

Paolo Dallo Cardillo

Onofrio Nipo

Alessandro Pitruzzella

Miriam Indelicato

Giuseppe Lentini

unitamente al Presidente Miriam Mignemi