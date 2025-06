Favara, lieto fine per Giuseppe Scordino: ritrovato dai carabinieri l’anziano scomparso

Condividi

di Lilia Alba

A trovare l’anziano sono stati il Lgt. Comandante della Tenenza, Paolino Scibetta e il vice Brigadiere Domenico De Giglio

Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche di Giuseppe Scordino, l’84enne di Favara di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di domenica scorsa. L’uomo è stato rintracciato questa mattina dai Carabinieri in piazzale Giochi Olimpici, proprio di fronte allo stadio cittadino, nei pressi della pensilina degli autobus.

I militari, dopo essersi avvicinati e aver parlato con lui, lo hanno accompagnato a casa. L’anziano è apparso in buone condizioni di salute.

Solo poche ore prima, in Prefettura, era stata convocata una riunione operativa per attivare un piano di ricerche coordinato, a seguito della segnalazione di una persona che aveva riferito di aver dato un passaggio a Scordino fino ad Agrigento, precisamente al capolinea di piazzale Rosselli, noto snodo degli autobus urbani ed extraurbani.

Al momento, non sono ancora chiare le motivazioni dell’allontanamento né la destinazione che l’uomo avesse in mente. Pare che non abbia fornito particolari dettagli alle forze dell’ordine.

A lanciare l’allarme era stato il figlio, residente in Germania, preoccupato per il mancato contatto col padre. Ancora una volta, il pronto intervento delle istituzioni e la collaborazione tra cittadini ha permesso di evitare un epilogo drammatico.

Così il sindaco Antonio Palumbo sui social: “È stato ritrovato il nostro concittadino Giuseppe Scordino, di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni. È stato individuato mentre attendeva un bus proprio a Favara, nella zona del campo sportivo.

Grazie alle forze dell’ordine, alla Prefettura e ai carabinieri della nostra Tenenza per l’impegno profuso perché questa storia avesse il dovuto lieto fine”.