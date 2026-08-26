Favara, investì una 78enne che morì dopo cinque giorni: un anno di pena concordata

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Si avvia verso la conclusione giudiziaria la vicenda legata alla morte di Maria Cibella, 78 anni, travolta da un’automobile mentre attraversava la strada a Favara. Per l’automobilista, Giuseppe Volpe, 31 anni, è stato raggiunto un accordo con la Procura per un anno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.

L’intesa dovrà adesso essere esaminata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli. L’udienza è stata fissata per il 6 ottobre e sarà in quella sede che il gip stabilirà se la pena concordata tra accusa e difesa possa essere ratificata.

Il drammatico incidente si verificò il 18 giugno dello scorso anno in via Capitano Callea. Volpe era alla guida di una Fiat Panda e stava procedendo verso il crocevia Itria. Nei pressi del civico 112, per cause ricostruite dagli investigatori, la vettura colpì la donna mentre stava attraversando la carreggiata.

L’impatto fu particolarmente violento. La 78enne finì sull’asfalto riportando un grave trauma cranico e pesanti lesioni cranio-encefaliche. Nonostante le cure e il ricovero in ospedale, le sue condizioni rimasero estremamente critiche.

Cinque giorni dopo l’incidente, il 23 giugno, Maria Cibella è morta a causa delle ferite riportate.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il conducente non avrebbe adottato per tempo le necessarie cautele, non riuscendo ad arrestare il veicolo nonostante la presenza della pedone sulla carreggiata e nel suo campo visivo.

Il procedimento riguarda dunque l’ipotesi di omicidio stradale. La difesa di Volpe e il pubblico ministero Gaspare Bentivegna hanno raggiunto l’intesa sulla pena. Toccherà ora al gip valutare tutti gli elementi del procedimento e decidere se concedere il via libera al patteggiamento.