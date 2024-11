Favara, intimidito un ristretto ai domiciliari

Condividi

A Favara, in una traversa di via Pietro Nenni, è accaduto che mani ignote hanno cosparso con liquido infiammabile l’ingresso dell’abitazione di un uomo di 46 anni ristretto ai domiciliari. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Tenenza che nutrono pochi dubbi sulla matrice dolosa del gesto, evidentemente di natura intimidatoria. Sul posto non sarebbero attivi sistemi di videosorveglianza.