Favara, incendio nella notte: furgone distrutto dalle fiamme, indagini in corso

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Favara, dove un incendio ha completamente distrutto un furgone parcheggiato in una traversa di via Olanda. Il mezzo, un Fiat Fiorino appartenente a una coppia residente in città, è stato avvolto dalle fiamme per cause che restano al momento da chiarire.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo ed evitare che l’incendio si propagasse. Il calore sprigionato ha danneggiato anche la saracinesca di un edificio antistante, fortunatamente disabitato: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della tenenza di Favara, che hanno avviato gli accertamenti del caso. I militari hanno identificato i proprietari del veicolo, tra cui un pensionato di 72 anni, ex elettricista, che utilizzava abitualmente il furgone. L’uomo è stato ascoltato per ricostruire eventuali episodi o contrasti recenti che possano aiutare a fare luce sull’accaduto.

Le cause dell’incendio non sono state ancora stabilite. Gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se l’ipotesi di un atto doloso viene considerata tra quelle al vaglio, senza tralasciare la possibilità di un evento accidentale.

Le indagini proseguono per chiarire l’origine del rogo.