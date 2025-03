Favara, in pensione il maggiore Leonardo Mirto

Condividi

Dallo scorso 10 marzo è in pensione il maggiore Leonardo Mirto, già al comando della Tenenza dei Carabinieri di Favara dal settembre del 2023, e a lavoro nell’Arma dal 1991. E’ stato un punto di riferimento per il territorio, non solo nell’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche nell’opera di sensibilizzazione giovanile verso i valori della legalità e della convivenza civile. Il suo operato è stato apprezzato non solo dai cittadini e dalle istituzioni locali, ma anche dai suoi collaboratori, che ne hanno riconosciuto le doti umane e professionali. L’Arma dei Carabinieri lo saluta con stima e gratitudine per il servizio prestato in oltre tre decenni di carriera, augurandogli ogni soddisfazione per il futuro.