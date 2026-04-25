Favara in lutto per Gabriele Vaccaro: lunedì, alle 15,30, i funerali alla Chiesa Madre del giovane ucciso a Pavia

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Favara si prepara a dare l’ultimo saluto a Gabriele Vaccaro, il giovane tragicamente ucciso la scorsa settimana a Pavia. I funerali si terranno lunedì alle ore 15:30 nella chiesa madre della cittadina agrigentina, dove è attesa una partecipazione sentita e numerosa.

La salma del ragazzo, dopo l’autopsia eseguita nelle scorse ore, è partita dalla Lombardia alla volta di Favara ed è già in viaggio per fare ritorno nella sua terra natale, dove familiari, amici e concittadini potranno stringersi nel dolore.

Il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato per la giornata di lunedì il lutto cittadino. Un gesto simbolico ma significativo, che testimonia la profonda commozione di un’intera comunità sconvolta da una vicenda tanto violenta quanto improvvisa.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito a morte con un cacciavite durante un’aggressione avvenuta nel capoluogo pavese. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e acceso il dibattito sulla sicurezza e sul disagio giovanile.

Favara si stringe attorno alla famiglia Vaccaro in un momento di grande dolore, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini per chiarire ogni aspetto di quanto accaduto. Lunedì sarà il giorno del silenzio, del rispetto e del ricordo.