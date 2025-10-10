Favara, il sindaco invoca lo stato di calamità naturale

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, a fronte dei danni provocati dal nubifragio dello scorso primo ottobre, ha presentato istanza alla Regione per la dichiarazione dello stato di calamità. E afferma: “Lo abbiamo fatto per affrontare i danni subiti dalla nostra città, per sostenere i costi di riparazioni e manutenzioni straordinarie tramite l’interessamento del dipartimento nazionale della Protezione civile, del ministero dell’Interno, della Presidenza della Regione Siciliana e degli uffici regionali. L’obiettivo è attuare interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone maggiormente colpite”.
