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Palazzo Cafisi ha ospitato una serata intensa e ricca di emozioni, organizzata nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un appuntamento che ha saputo andare oltre la celebrazione simbolica, dando voce a cinque storie di donne capaci di affrontare con dignità e forza le prove più difficili della vita.

La manifestazione, curata da Liliana Militello, ha registrato una significativa partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni, confermando il valore sociale e umano dell’iniziativa.

Protagoniste della serata sono state Mariella Letizia Tragna, Anna Asaro, Rosalia Malluzzo, Lina Urso Gucciardino e Nadia Lauricella, cinque donne premiate per il loro coraggio, la loro testimonianza e il loro esempio di vita. Storie differenti, accomunate dalla capacità di affrontare esperienze complesse: dalla violenza mafiosa al dramma delle dipendenze, dalla donazione degli organi alla disabilità, fino all’inclusione sociale e all’impegno civile.

All’incontro hanno preso parte il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, il vicario del questore Carlo Mossuto, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Federico Palmieri, l’assessore comunale Cassaro, la presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, Gesuela Pullara, dirigente della Polizia Penitenziaria, Alfonso Buscemi, segretario provinciale della Cgil, e Caterina Sparacino, responsabile provinciale del Dipartimento Pari Opportunità.

Presenti anche i consiglieri comunali Miriam Indelicato, Carmen Virone e Giuseppe Lentini.

Nel corso degli interventi è stato ribadito quanto siano fondamentali la prevenzione, l’ascolto e la denuncia. Un messaggio chiaro: nessun segnale di violenza deve essere sottovalutato e nessuna donna deve sentirsi sola davanti alla decisione di chiedere aiuto. Le istituzioni e gli strumenti di tutela devono rappresentare un punto di riferimento concreto per contrastare ogni forma di abuso e fermare la drammatica escalation della violenza di genere.

Particolarmente emozionanti le parole di Liliana Militello, che ha sottolineato il significato più profondo della manifestazione. La responsabile dell’iniziativa ha raccontato il legame umano nato con le cinque donne premiate, spiegando come l’esperienza di ascoltare le loro vicende abbia rappresentato anche per lei un’occasione di crescita personale.

«Pensavo di dover raccontare le loro storie agli altri. In realtà, sono state loro a insegnare qualcosa a me», ha confidato Militello, esprimendo gratitudine per la fiducia ricevuta e per l’amicizia nata durante questo percorso.

La terza edizione di “Oltre lo Specchio” si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo. Non soltanto una cerimonia di premiazione, ma un momento di sensibilizzazione, partecipazione e condivisione, capace di ricordare che dietro ogni storia difficile ci sono persone, dignità e straordinarie risorse umane.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’équipe del Centro Antiviolenza Gloria e ad Agorà Persone per il Territorio – Cittadinanza Attiva Favara, che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione insieme a tutti coloro che hanno collaborato al successo della serata.