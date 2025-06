Favara, Giuseppe Nobile: “ll degrado del Polivalente: da risorsa a problema. Ora serve una svolta”

Condividi

Visualizzazioni 187

Favara – È con grande amarezza che mi trovo costretto, ancora una volta, a denunciare pubblicamente lo stato di totale abbandono in cui versa il nostro paese, e in particolare una delle strutture che avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di rinascita e aggregazione per la nostra comunità: il palazzetto dello sport, comunemente noto come “il Polivalente”.

Negli anni, abbiamo assistito impotenti a un progressivo declino del nostro territorio: ville comunali trascurate, strade rese impraticabili dal manto stradale ormai deteriorato, quartieri lasciati senza manutenzione, servizi ridotti all’osso. In questo contesto di abbandono generalizzato, il degrado del Polivalente e della piscina comunale grida vendetta.

Parliamo di una struttura costata milioni di euro ai cittadini. Una struttura che avrebbe dovuto ospitare attività sportive, sociali, scolastiche e culturali. Oggi, invece, è ridotta a un fantasma: chiusa, vandalizzata, pericolosa. Da potenziale volano per la crescita e l’inclusione, si è trasformata in un problema.

Mi rivolgo quindi al signor Sindaco con un appello diretto e non più rinviabile: vada di persona a verificare lo stato del Polivalente, veda con i suoi occhi come questa struttura è stata lasciata marcire nel silenzio. Non possiamo più permetterci di girarci dall’altra parte.

Come segretario comunale della Democrazia Cristiana, chiedo con forza un piano concreto e immediato di recupero: non promesse, ma fatti. Si apra un tavolo tecnico, si coinvolgano le associazioni sportive e culturali del territorio, si valutino soluzioni in partenariato pubblico-privato. Ma soprattutto si dia una risposta ai cittadini che, da troppo tempo, aspettano che le istituzioni si facciano carico della rinascita di Favara.

Il Polivalente deve tornare a vivere. Perché una città che abbandona i suoi spazi comuni è una città che rinuncia al proprio futuro.

Giuseppe Nobile

Segretario Comunale – Democrazia Cristiana Favara