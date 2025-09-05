Favara, furto in abitazione da oltre 50.000 euro

Condividi

Visualizzazioni 284

A Favara ignoti malviventi, approfittando della temporanea assenza del proprietario, un giovane imprenditore, sono entrati furtivamente attraverso una finestra in un’abitazione in via Che Guevara, hanno rovistato dappertutto e hanno rubato un orologio Rolex, diversi diamanti e altri oggetti di valore per un bottino che sarebbe stato stimato in circa 50.000 euro. Il derubato, rientrato a casa con la famiglia e accortosi di quanto accaduto, ha telefonato al 112. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale Tenenza.