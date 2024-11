Favara e manifesti, il segretario comunale della DC e respinge le accuse di inciucio con la Giunta Palumbo

Condividi

Visualizzazioni 233

“A seguito alle recenti accuse di “inciucio” tra la Democrazia Cristiana e l’amministrazione del sindaco Palumbo, mi preme intervenire come segretario comunale della DC per chiarire la posizione del partito. Non esiste alcun accordo tra la DC e l’attuale giunta, e ogni sostegno espresso dai consiglieri locali è frutto di scelte personali, non in linea con le direttive del nostro partito.

Riaffermo, in sintonia con il presidente Totò Cuffaro, che la Democrazia Cristiana è un partito fondato su valori cattolici e moderati, distanti dall’attuale amministrazione, che consideriamo fallimentare e priva di una visione solida per Favara. Anche la presenza dell’assessore Sabrina Amato nella Giunta, pur apprezzata professionalmente, non è espressione della nostra linea politica.

La DC è impegnata a costruire un’alternativa seria e coerente per la città, all’interno di una coalizione di centrodestra che rappresenti realmente gli interessi dei cittadini. Difendo con convinzione il nostro partito, rigettando ogni insinuazione di compromesso: siamo e rimarremo una forza politica chiara e coerente, lontana dalle logiche di questa amministrazione”.

Lo dichiara il segretario cittadino della DC Giuseppe Nobile in una nota a margine della vicenda dei manifesti affissi nella città di Favara.