Favara, due mozioni consiliari

Su iniziativa del segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Fabrizio Crapanzano, sono state redatte e protocollate, due mozioni consiliari a firma del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Gerlando Nobile, Marco Bacchi, Mariagrazia Agnello e Antonio Pio Vullo, del Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi e di tutti i consiglieri d’opposizione, per ridurre determinati costi insostenibili e agevolare i cittadini e imprese in materia di costruzione edilizia, certi che l’Amministrazione non potrà tirarsi indietro di fronte a determinate legittime richieste da parte di chi come noi e tutti i consiglieri comunali firmatari, ascolta le esigenze dei cittadini e propone fattivamente modifiche, adeguamenti e soluzioni.

Qui di seguito gli oggetti delle due mozioni:

1) Impegno a ridurre gli oneri per diritti di segreteria per le pratiche edilizie e SUAP a

titolo oneroso.

2) Impegno ad adottare il regolamento comunale sulla cessione di cubatura e

trasferimento di volumetrie.

La prima impegna l’Amministrazione Comunale ad aggiornare e ridurre i costi a carico degli utenti relativi ai diritti di segreteria per le pratiche edilizie e SUAP a titolo oneroso, almeno del 50%.

Poiché con delibera di Giunta Comunale, N. 44 del 30 Aprile 2020, venivano aggiornati ed aumentati, anche a causa del dissesto finanziario, gli oneri per diritti di segreteria per le pratiche edilizie e SUAP a titolo oneroso, comportando, ad es. un aumento da € 50.00 a € 526,50 per il rilascio di un permesso di costruzione;

Dal momento che il bilancio dell’Ente è stato riequilibrato, avendo il Consiglio Comunale approvato tutti gli strumenti finanziari necessari, è possibile intervenire in merito ad una revisione in riduzione degli oneri per i diritti di segreteria per le pratiche edilizie e SUAP a titolo oneroso, in considerazione del fatto che gli attuali importi, paragonati ad altri Comuni anche di dimensioni più grandi, sono sproporzionati per una cittadina come Favara, risultando improponibili per l’utenza;

Con la seconda mozione si impegna l’Amministrazione Comunale a predisporre e ad adottare il Regolamento comunale per la cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie di cui all’art. 22 della L.R. 16/2016 e s.m.i.

A differenza di molti comuni della Regione Sicilia, il Comune di Favara non si è ancora dotato del regolamento previsto dall’art.22 della L.r. 16/2016 e s.m.i., negando a molti cittadini la possibilità di poter edificare nel proprio lotto asservendo terreni a distanza sempre di loro proprietà.

Tale mancata adozione, di fatto, va a limitare la possibilità edificatoria bloccando l’indotto economico locale del settore, andando altresì a limitare le entrate nelle casse comunali derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dai costi di costruzione.