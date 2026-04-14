Favara, dopo la denuncia dei cittadini ripulita la chiesa del cimitero

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È bastata la segnalazione di una cittadina, accompagnata da un video-denuncia, per smuovere le acque e riportare decoro all’interno della chiesa del cimitero di Favara, utilizzata per accogliere temporaneamente le salme in attesa di sepoltura.

Le immagini, che documentavano condizioni di evidente incuria e sporcizia, erano state inviate anche al sindaco Antonio Palumbo e all’assessore Attardo, sollecitando un intervento urgente.

L’azione dell’amministrazione non si è fatta attendere: già nelle ore successive, lo spazio è stato completamente ripulito dai custodi del cimitero, restituendo dignità a un luogo particolarmente delicato.

Soddisfazione è stata espressa dalla cittadina che aveva denunciato la situazione: “Questa mattina è stato tutto sistemato. Si sente finalmente profumo di pulito ed è giusto che, in attesa di una degna sepoltura, le salme non vengano lasciate nel degrado. Ringrazio l’Amministrazione per la tempestività dell’intervento”.

Un episodio che dimostra come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa portare a risultati concreti, soprattutto quando si tratta di garantire rispetto e decoro in luoghi di grande valore umano e sociale.