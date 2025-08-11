Favara, domani alle 15,00 i funerali del 15enne Samuele; sarà lutto cittadino

Condividi

Visualizzazioni 187

“Favara è attonita per la tragica notizia della morte di un ragazzo appena 15enne in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi. Non ci sono parole per una tragedia tanto grande: in questo momento è il figlio, il fratello, il nipote di tutti noi. Come amministrazione comunale, congiuntamente alla presidente del consiglio comunale e i consiglieri tutti, siamo vicini alla famiglia in questo momento terribile”.

Questo il post pubblicato dal sindaco Antonio Palumbo sulla tragica scomparsa del giovanissimo Samuele, perito in un incidente avvenuto ieri. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

I funerali si terranno domani alle 15,00 presso la chiesa San Pietro e Paolo.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dall’istituto Martin Luther King, la scuola frequentata dalla giovane vittima: “Attoniti e sconvolti, in questo momento di immenso dolore ci stringiamo attorno alla famiglia e a quanti lo conoscevano e lo amavano.

Terra sit tibi levis, Samuele”.