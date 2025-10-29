Favara, “Dado Matto”, domani sera torna il giovedi siciliano. Pronti per l’abbuffata tradizionale?

Condividi

Torna domani sera, al Dado Matto di Favara come ogni giovedi, la serata dedicata al cibo nostrano come veniva fatto tempo addietro dalle nostre nonne.

Un insieme di gusti, colori, profumi e soprattutto genuinità coinvolgerà tutti i palati. per chi vuole tornare al passato è la serata ideale. Ecco le proposte per domani sera:

Polpette della nonna, cuddiruni favarese, olive schiacciate, caponata di verdure, trippa, cotenna. E poi due fantastici primi piatti: i cavatelli con broccoli, primo sale e mollica atturrata e il pasticcio di lasagne come si faceva una volta.

Il tutto a partire dalle 21.00

Il buon gusto è assicurato!



