Favara, condannato per tentata violenza sessuale e pedopornografia: dal carcere ai domiciliari per motivi di salute

Condividi

Visualizzazioni 125

Lascia temporaneamente il carcere e viene trasferito agli arresti domiciliari un uomo di 50 anni, originario di Favara, condannato in via definitiva per tentata violenza sessuale e pedopornografia.

Il magistrato di Sorveglianza Federico Romoli ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato difensore Salvatore Cusumano, disponendo la misura degli arresti domiciliari a causa delle condizioni di salute del detenuto, ritenute non compatibili con il regime carcerario.

L’uomo, identificato con le iniziali C.S., sta scontando una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione, inflitta lo scorso giugno dalla Corte d’Appello di Catania. Il provvedimento adottato dal magistrato ha carattere temporaneo: gli atti sono stati infatti trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, che dovrà pronunciarsi definitivamente sulla misura alternativa.

Nel frattempo, il cinquantenne sconterà la pena presso il proprio domicilio, sottoposto a una serie di rigide prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. La decisione è stata motivata esclusivamente da ragioni sanitarie, come evidenziato dalla difesa nel corso del procedimento.