Favara, blitz al mercato settimanale: sequestrati borse e vestiti contraffatti

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Operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia locale tra le bancarelle del mercato. Nel mirino prodotti che riproducevano illegalmente i marchi delle più note griffe della moda.

Controlli e sequestri al mercato settimanale di Favara, dove è scattata un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia locale per contrastare il commercio di prodotti contraffatti.

Nel corso dell’attività ispettiva, gli operatori hanno passato al setaccio la merce esposta sulle bancarelle, individuando numerosi articoli che presentavano loghi e marchi riconducibili alle più importanti case di moda, ma risultati contraffatti.

Tra i prodotti individuati figuravano borse, accessori e capi di abbigliamento che riproducevano illegalmente i marchi delle griffe più conosciute.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, è scattato il sequestro degli articoli ritenuti contraffatti.