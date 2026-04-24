Favara, arrestato per sconto pena Ignazio Sicilia

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I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato Ignazio Sicilia, 50 anni, ritenuto a capo della famiglia mafiosa di Favara. Sconterà un residuo pena di 9 mesi di reclusione perché nel novembre del 2019 avrebbe appiccato un incendio agli arredi esterni di un ristorante in piazza Cavour a Favara, e fu arrestato. Adesso è stato eseguito l’ordine di carcerazione ai domiciliari emesso dal Tribunale di sorveglianza a fronte della condanna. In precedenza è stato coinvolto in diverse operazioni antimafia come le “San Calogero” e “Condor”.