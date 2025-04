Favara, allarme cessato per un uomo barricato in casa

Condividi

A Favara, in viale Stati Uniti, intorno alle ore 22 di ieri sera un uomo di 55 anni si è barricato in casa terrorizzando l’anziana madre. Lei si è sottratta alle escandescenze di lui chiudendosi in una camera, e ha telefonato al 112. Poi è riuscita a uscire dall’abitazione. Sul posto i Carabinieri hanno iniziato un’opera di persuasione affinchè il 55enne desistesse. Lui ha minacciato di buttarsi dal balcone. Lui soffrirebbe di problemi psichiatrici. L’epilogo intorno alle ore 6 del mattino di oggi. Quando i Carabinieri sono irrotti all’interno, l’uomo ha sparato un colpo di pistola caricata a salve, a fine intimidatorio. E’ stato bloccato e condotto in ospedale con un’ambulanza per essere sottoposto al Tso, il trattamento sanitario obbligatorio. Al vaglio è la sua posizione giudiziaria.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)