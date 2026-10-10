Favara, ai domiciliari con cocaina e marijuana: 40enne finisce in carcere

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Era già sottoposto agli arresti domiciliari dopo un precedente sequestro di droga, due pistole a salve modificate e munizioni. Durante una nuova perquisizione, i carabinieri hanno trovato altri 15 grammi di stupefacenti.

Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, avrebbe continuato a detenere sostanze stupefacenti nella propria abitazione. Per un quarantenne di Favara si sono così aperte le porte del carcere, dopo un controllo eseguito dai carabinieri della locale Tenenza.

I militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione mirata nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo circa 15 grammi complessivi di cocaina e marijuana. La droga è stata sequestrata e per il quarantenne è scattato un nuovo arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La misura restrittiva a cui era già sottoposto era legata a un precedente episodio, durante il quale era stato trovato in possesso di 250 grammi di cocaina, due pistole a salve modificate e diverse cartucce.

Il nuovo controllo ha portato all’aggravamento della sua posizione: dagli arresti domiciliari il quarantenne è passato alla detenzione in carcere.