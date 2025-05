Fare attenzione, questo uomo potrebbe essere pericoloso per i bimbi. E’ stato visto al Centro Commerciale Valle dei Templi

Condividi

Visualizzazioni 2.814

Qualche giorno fa era stato bloccato dai poliziotti del Commissariato di Licata e portato negli uffici per l’identificazione. Il tutto perchè diverse mamme della cittadina licatese lo avevano visto per più giorni fermo dinnanzi ad alcune scuole. Lui dorme in macchina, dove all’interno ha un materasso.

Le mamme sono fortemente preoccupate perchè a quanto pare potrebbe adescare qualche minore ed è per questo che è scattato immediatamente l’allarme.

Gli agenti, dopo averlo identificato hanno segnalato la vicenda al Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, il quale ha subito firmato per l’uomo il foglio di via obbligatorio il quale, di conseguenza, per un anno non potrà più tornare nel territorio licatese.

Sembrerebbe che nel pomeriggio di oggi lo stesso soggetto sia stato visto all’interno del Centro Commerciale Valle dei Templi di Villaseta. Anche in questo caso è scattato l’allarme e dopo diverse segnalazioni sono subito intervenuti i poliziotti delle Volanti di Agrigento per gli accertamenti di rito.

Massima attenzione.