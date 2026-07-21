Fanaco, potabilizzatore di nuovo operativo dopo l’incendio

Siciliacque ha riattivato il potabilizzatore Fanaco al termine dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche effettuate dopo il vasto incendio che, divampato da contrada Liste di Sciacca e propagatosi fino a Piano Amata, aveva raggiunto l’area dell’impianto. Accertate le condizioni della struttura e completati i controlli sui danni, l’infrastruttura è adesso pienamente funzionante. In ripristino regolarmente le forniture idriche ai Comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo serviti dagli acquedotti Fanaco-Madonie Ovest e Montescuro Est.
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