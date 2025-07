“Fame di acqua” a Bivona: furto con danneggiamento

Condividi

A Bivona, in contrada Santa Margherita, ignote mani hanno danneggiato una condotta idrica gestita dal Consorzio di bonifica Agrigento 3 e hanno prelevato acqua abusivamente molto probabilmente per irrigare. Uno dei responsabili del Consorzio si è accorto di quanto accaduto e ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale stazione. Non è la prima volta che l’Ente è costretto a fronteggiare un episodio del genere, che testimonia, tra l’altro, la perdurante fame di acqua.