Falsa testimonianza, chiesti due anni di carcere per il vescovo di Piazza Armerina

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La Procura di Enna ha chiesto due anni di reclusione anche per il vicario giudiziale Vincenzo Murgano. Secondo l’accusa, entrambi avrebbero mentito su circostanze rilevanti nel processo che ha portato alla condanna definitiva del sacerdote Giuseppe Rugolo per violenza sessuale su minori. La sentenza è attesa per l’11 dicembre.

Due anni di carcere senza sospensione della pena e senza il riconoscimento delle attenuanti. È la richiesta avanzata dal pubblico ministero Santo Di Gregorio nei confronti del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e di Vincenzo Murgano, suo vicario giudiziale e attuale parroco della chiesa madre di Enna, imputati per falsa testimonianza.

La richiesta è stata formulata nel corso dell’udienza celebrata con rito abbreviato davanti al tribunale di Enna. Secondo la tesi accusatoria, i due imputati avrebbero reso dichiarazioni non veritiere su aspetti ritenuti rilevanti nell’ambito del procedimento che ha portato alla condanna definitiva del sacerdote Giuseppe Rugolo per violenza sessuale ai danni di minori.

L’inchiesta sulla presunta falsa testimonianza nasce proprio dagli elementi emersi durante quel processo, nel quale Antonio Messina era stato ammesso come unica parte civile. L’uomo, che aveva denunciato i fatti, è assistito dall’avvocata Eleanna Parasiliti Molica.

La Procura contesta dunque al vescovo Gisana e a Murgano di avere mentito su circostanze considerate importanti per la ricostruzione dei fatti. Si tratta, tuttavia, di accuse che dovranno essere valutate dal giudice e sulle quali non è stata ancora pronunciata una sentenza.

Nessuno dei due imputati era presente in aula durante l’udienza. La decisione del tribunale è attesa per il prossimo 11 dicembre, quando si conoscerà l’esito del procedimento.