Fallimento Akragas, durissima nota della Curva Sud

Condividi

Visualizzazioni 134



La Curva Sud biancazzurra non ci sta e oggi ha diramato un altro comunicato contro chi sarebbero i veri responsabili della disfatta che ha portato i colori biancazzurri al fallimento.

Ecco la dura nota:

”Il livello più basso e mortificante nella storia dell’Akragas – si legge – ha nomi e cognomi ben precisi. Principalmente l’intera società, nessuno escluso, ma maggiormente il fantomatico “patron” Deni, il DS Cammarata e, nell’ultimo periodo, l’inutile e non necessaria presenza di Arnone. Nei loro rispettivi ruoli, hanno permesso che la nostra Akragas venisse umiliata e condotta ad una lenta agonia fino a farla scomparire. Questi personaggi in futuro non dovranno nemmeno lontanamente pensare di avvicinarsi all’Esseneto, quando un nuovo progetto serio farà risorgere il calcio ad Agrigento. Perché l’Akragas risorgerà e noi torneremo in curva a cantare e sostenerla, mentre voi resterete il punto più basso, la mediocrità, l’approssimazione e lo squallore nella storia biancazzurra. Con questo comunicato manifestiamo tutto il nostro disprezzo, ma che sia chiaro, il nostro non è un semplice sfogo frutto della rabbia del momento per un progetto calcistico fallito miseramente, ma una condanna definitiva per una subdola idea di fare calcio solamente per secondi fini non avendo avuto nessun rispetto per la passione e la fede del popolo biancazzurro infangando ripetutamente l’immagine gloriosa della nostra Akragas. Chi li ha appoggiati e continua ad appoggiarli è un inutile complice”. “Grande responsabilità ha anche la politica – proseguono gli ultras – la quale per l’ennesima volta ha annunciato promesse al vento. Il Sindaco Miccichè ha dimostrato di non avere gli attributi e l’amore per questo club e non ha minimante provato a gestire con fermezza questa situazione. Del resto, lo stato della città è specchio di un’incapacità cronica. Non abbiamo nemmeno apprezzato l’attività intrapresa dall’On. Pisano, propagandistico tentativo, per una singola partita, di racimolare una colletta. Ha sbandierato di essere cresciuto seguendo e amando l’Akragas, ma nel suo prestigioso ruolo di fatto è stato capace di fare chiacchiere da bar e incapace nel contribuire efficacemente affinché quanto meno si concludesse il campionato! Tutti voi siete il disonore della nostra città! A tal proposito – scrivono gli ultras in conclusione – ci sentiamo di rivolgere un pensiero a tutte quelle piazze calcistiche che a causa del nostro ritiro dal campionato vedranno compromessi i risultati ottenuti sul campo, ma soprattutto il nostro pensiero è rivolto a quelle tifoserie amiche o con le quali ci contraddistingue un rapporto di rispetto. Avremmo voluto che il campionato venisse onorato ma noi più di tutti ne paghiamo il conto più amaro. Chi è ultras capirà”.