Fa la pipì sul muro accanto ad una chiesa, multato e daspo per un 35enne agrigentino

Non è giustificabile nemmeno se avesse avuto bisogno impellente, figurarsi per essere ripreso mentre fa la pipì per strada, accanto ad una chiesa, per poi postare il video sui social.

Ieri sera i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno sorpreso un agrigentino trentacinquenne mentre stava urinando in strada nei pressi della chiesa del Quadrivio Spinasanta, a poco distanza da alcune attività commerciali. Con lui c’era un amico che stava facendo un video, con il telefono cellulare, probabilmente, da caricare successivamente su un social.

Il trentacinquenne è stato sanzionato amministrativamente per “Atti contrari alla pubblica decenza”. La multa elevata adesso dovrà essere quantificata dalla prefettura di Agrigento e sarà da un minimo di 3.333 euro a un massimo di 5 mila euro. Lo stesso è stato raggiunto dal Dacur, il cosiddetto Daspo urbano. Per 48 ore non potrà più rimettere piede in tutta la zona del Quadrivio, pena una denuncia alla procura.