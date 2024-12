Fa colazione al bar e chiede la toilette: trovato deceduto

Condividi

Era entrato nel bagno del locale dopo avere preso il caffè e non usciva. Il titolare allarmato lo ha trovato a terra privo di vita

Un sessantenne saccense è stato trovato privo di vita all’interno della toilette di un bar nel centro storico di Sciacca. L’uomo dopo avere fatto colazione con un caffè ha chiesto di utilizzare i servizi igienici. Preoccupati per non vederlo tornare, il titolare ed i clienti hanno deciso di fare una verifica nel bagno. E lì è stato trovato il cadavere dell’uomo, deceduto per un improvviso malore.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.