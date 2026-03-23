Ezio Ferraro primario Pronto soccorso Agrigento

Ezio Ferraro è stato nominato primario del Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. La delibera, pubblicata all’albo dell’Azienda sanitaria provinciale, prevede un incarico a tempo determinato di nove mesi, con possibilità di cessazione anticipata in caso di copertura definitiva del posto. Ferraro, di Menfi, già presidente del Consiglio comunale di Sciacca, è dirigente medico del Pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca e ha lavorato anche a Castelvetrano. Con la sua nomina termina l’incarico ad interim svolto da Salvatore Gallo Carrabba.
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