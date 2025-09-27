Ex vigili stagionali: Tar conferma la legittimità del nuovo concorso indetto dal Comune di Realmonte

Condividi

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Palermo ha respinto la richiesta cautelare di due ex vigili stagionali, confermando la legittimità del nuovo concorso indetto dal Comune di Realmonte per l’assunzione a tempo determinato di “istruttori di vigilanza”.

Le signore V.S. e F.P., che avevano lavorato come vigili stagionali nel 2023 e nel 2024, con apposito ricorso, avevano impugnato il nuovo bando nonchè i successivi provvedimenti di assunzione, sostenendo di aver fatto affidamento sulla validità della loro precedente graduatoria. In particolare, avevano contestato un errore iniziale nel bando, successivamente rettificato dal Comune, che faceva erroneamente riferimento a una graduatoria inesistente.

Secondo le ricorrenti, tale riferimento avrebbe creato un “ragionevole affidamento” sul mantenimento della loro posizione utile, impedendo loro di partecipare alla nuova selezione.

Il Comune di Realmonte, difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, e i tre candidati già assunti (I.M.T., L.A. e B.A.), assistiti dagli avvocati Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Le difese hanno evidenziato che la graduatoria del 2023, su cui si basava l’istanza delle ricorrenti, aveva una validità di un solo anno ed era già scaduta. Inoltre, gli avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto hanno sottolineato come il danno lamentato dalle ricorrenti non fosse “grave e irreparabile”, ma al più di natura economica e risarcibile. Al contrario, l’accoglimento della domanda cautelare avrebbe causato un danno ai candidati già assunti e un pregiudizio per la collettività.

Il TAR, con un’ordinanza emessa il 25 settembre 2025, ha condiviso le tesi degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto. I giudici hanno ritenuto che l’istanza cautelare presentata dalle ricorrenti fosse priva di un fondamento giuridico sufficiente. L’ordinanza ha, infatti, affermato che la graduatoria a cui le ricorrenti facevano riferimento – avente validità di un anno – era stata utilizzata per le assunzioni del 2023 e 2024, pertanto non poteva essere considerata ancora valida.

Per effetto di questa decisione, i candidati già assunti potranno continuare a svolgere regolarmente le loro funzioni di Polizia locale nel Comune di Realmonte.