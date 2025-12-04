Ex assessore regionale condannato per violenza sessuale

Condividi

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere l’ex assessore regionale alle Politiche sociali, medico e psicoterapeuta Paolo Colianni, già condannato in primo grado dal Tribunale di Enna a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale su una minore di 14 anni. La Corte ha escluso le attenuanti generiche. Confermato il diritto al riconoscimento del danno che sarà quantificato in sede civile. In primo grado invece è stato quantificato in 150.000 euro.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)