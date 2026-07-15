Evoluzione e Libertà, Tommaso Scalzi nominato responsabile dei coordinatori nazionali del partito

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Tommaso Scalzi è stato nominato responsabile dei coordinatori nazionali del partito. L’incarico è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sede di Evoluzione e Libertà a Formello ( Roma). “ La nomina di Tommaso Scalzi- afferma il segretario e Giuseppe Basile- si inserisce in una fase di forte crescita che il partito ha intenzione di portare avanti con decisione in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali”. Giuseppe Basile ha inoltre espresso soddisfazione per la squadra che si sta delineando, ribadendo come “la crescita della struttura interna sia il segno tangibile di un progetto solido, serio e vicino ai bisogni reali dei cittadini”. L’obiettivo è chiaro, infatti: farsi trovare pronti, strutturati e in costante crescita in vista delle prossime elezioni politiche del 2027.