Evoluzione e Libertà inaugura la sede di Palermo e nomina un nuovo coordinatore regionale

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Il movimento politico Evoluzione e Libertà ha inaugurato una nuova sede a Palermo, in via Napoli 84, nel cuore della città. In occasione dell’apertura è stata annunciata la nomina di Gaetano Turrisi a coordinatore regionale per la Sicilia. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente nazionale Mirko Greco e il segretario nazionale Giuseppe Basile. L’inaugurazione segna una nuova fase operativa del partito sull’isola, confermando la volontà di rafforzare la propria presenza sul territorio e di porsi come interlocutore diretto per i cittadini. La sede di via Napoli diventerà un punto di riferimento per sostenitori, attivisti e per chi desidera contribuire attivamente al progetto di Evoluzione e Libertà.