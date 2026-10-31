“Eventopoli”, rinviato a giovedì l’interrogatorio di Calogero Pisano

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Slitta a giovedì mattina l’interrogatorio preventivo del deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, inizialmente fissato per oggi nell’ambito dell’inchiesta “Eventopoli”. Il rinvio è stato richiesto e ottenuto dai suoi difensori, gli avvocati Silvio Salvatore Miceli, del foro di Agrigento, e Mattia Filippo Caleca, del foro di Palermo.

I legali hanno chiesto più tempo per esaminare la documentazione investigativa, ritenendo insufficiente il periodo concesso per prendere visione degli atti. Una richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari, che ha quindi fissato il nuovo appuntamento per giovedì mattina.

Al centro della vicenda c’è l’inchiesta della Procura di Agrigento sui finanziamenti pubblici destinati a manifestazioni culturali e turistiche, con particolare riferimento agli eventi organizzati in occasione del Natale 2022.

Per il parlamentare Calogero Pisano, la Procura ha avanzato una richiesta di custodia cautelare in carcere. Misure interdittive sono state invece richieste per Antonino Insalaco, dirigente del Comune di Agrigento, e Giuseppe Librizzi, dirigente dell’assessorato regionale al Turismo.

Tutti e tre sono stati convocati per l’interrogatorio preventivo davanti al Gip, che dovrà valutare le richieste cautelari formulate dai magistrati.

Le ipotesi di reato contestate, ancora da verificare nelle sedi giudiziarie, comprendono l’associazione per delinquere, il peculato, la truffa aggravata ai danni della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento, il falso ideologico e il finanziamento illecito al candidato alle elezioni nazionali.

L’interrogatorio di giovedì rappresenterà un passaggio importante nell’iter dell’inchiesta: dopo aver ascoltato gli indagati, il Gip dovrà pronunciarsi sulle misure cautelari richieste dalla Procura.