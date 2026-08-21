Evento politico senza preavviso, sanzionato il gestore di un locale agrigentino

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Una serata con contenuti politici organizzata in un locale del centro di Agrigento è finita sotto la lente della Polizia per la mancata comunicazione preventiva alla Questura. A essere sanzionato è stato il rappresentante legale dell’attività, un agrigentino di 35 anni.

L’accertamento è stato effettuato dagli investigatori della Digos, che hanno ricostruito quanto accaduto a distanza di circa tre mesi dall’iniziativa. Al titolare è stata contestata la violazione dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La disposizione prevede l’obbligo di informare per iscritto il Questore, almeno tre giorni prima, quando si organizza una riunione o una manifestazione in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Nel caso specifico, secondo quanto accertato dalla Polizia, questo passaggio non sarebbe stato effettuato.

L’evento aveva avuto una marcata impronta socio-politica, con diversi interventi dedicati ad argomenti politici e una parte successiva caratterizzata da musica e intrattenimento.

Gli agenti hanno quindi proceduto a contestare la violazione prevista dalla normativa. Per questo tipo di infrazione è prevista una sanzione amministrativa, il cui importo viene determinato in base alla specifica contestazione e alle disposizioni vigenti.

Il procedimento per l’applicazione della sanzione è di competenza della Prefettura. Dalle verifiche svolte dalla Digos sarebbe inoltre emerso che, prima dell’appuntamento, non era stata trasmessa alla Questura di Agrigento la comunicazione richiesta dalla legge.

L’attività investigativa si è conclusa dunque con la contestazione amministrativa nei confronti del gestore del locale, per aver ospitato un’iniziativa di carattere politico senza il previsto preavviso all’autorità di pubblica sicurezza.