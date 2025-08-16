Evade due volte dai domiciliari: favarese in carcere

Condividi

La Corte d’Appello di Palermo ha disposto l’aggravamento della misura cautelare a carico di un uomo di 35 anni di Favara. Lui – già ristretto ai domiciliari con il braccialetto elettronico – sarebbe evaso lo scorso 17 luglio e poi di nuovo l’11 agosto. I carabinieri, in esecuzione del provvedimento di aggravamento, hanno arrestato il trentacinquenne. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.