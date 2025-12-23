Evade dai domiciliari e resta ferito: cinquantenne soccorso a Porto Empedocle

Condividi

Avrebbe violato la misura degli arresti domiciliari per spostarsi da Favara a Porto Empedocle, dove è rimasto coinvolto in un incidente. È quanto accaduto nelle scorse ore in contrada Vincenzella, dove un uomo di 50 anni, originario di Porto Empedocle, è stato ritrovato ferito e privo di sensi.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Per cause in corso di accertamento, l’uomo sarebbe caduto, riportando diverse lesioni. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure e ha disposto il trasferimento del cinquantenne al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sull’episodio stanno ora indagando le forze dell’ordine, chiamate a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare la violazione della misura cautelare a cui l’uomo era sottoposto.