Eunice Palminteri candidata a sindaco di Ribera

Altra candidatura a sindaco a Ribera in occasione delle elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio. Il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha annunciato la candidatura a sindaco di Ribera di Eunice Palminteri. La presentazione domani giovedì 12 marzo alle ore 19 nella Sala Convegni del Comune di Ribera. La Vardera afferma: “Ribera merita di scegliere. Merita coraggio, libertà e una nuova visione. Il futuro di Ribera non si decide nelle stanze chiuse. Si costruisce insieme”. E la Palminteri commenta: “Quando la pazienza finisce, può accendersi qualcosa di importante. A Ribera stiamo mettendo insieme energie, competenze e proposte concrete per cambiare rotta. Stiamo analizzando l’amministrazione attuale e costruendo un programma che parli di problemi reali e risposte realizzabili”.