Eunice Palminteri candidata a sindaco di Ribera

Altra candidatura a sindaco a Ribera in occasione delle elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio. Il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha annunciato la candidatura a sindaco di Ribera di Eunice Palminteri. La presentazione domani giovedì 12 marzo alle ore 19 nella Sala Convegni del Comune di Ribera. La Vardera afferma: “Ribera merita di scegliere. Merita coraggio, libertà e una nuova visione. Il futuro di Ribera non si decide nelle stanze chiuse. Si costruisce insieme”. E la Palminteri commenta: “Quando la pazienza finisce, può accendersi qualcosa di importante. A Ribera stiamo mettendo insieme energie, competenze e proposte concrete per cambiare rotta. Stiamo analizzando l’amministrazione attuale e costruendo un programma che parli di problemi reali e risposte realizzabili”.
Notizie correlate
-
Menfi, maltrattamenti all’ex moglie, arrestatoCondividi Visualizzazioni 76 A Menfi, su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di...
-
Aragona, irregolare gestione rifiuti, un denunciatoCondividi Visualizzazioni 75 I Carabinieri della stazione di Aragona e del Centro anticrimine natura, in collaborazione...
-
Tutela e benessere del personale, il SIM Carabinieri Sicilia ringrazia il Comandante Provinciale di Agrigento Nicola De Tullio: “Attenzione nei confronti dei militari impiegati a Lampedusa”Condividi Visualizzazioni 234 Il SIM Carabinieri Sicilia rivolge un sentito ringraziamento al Comandante Provinciale dei Carabinieri...