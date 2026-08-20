“Etna”, Palermo e Comiso assorbono l’emergenza: gestiti quasi mille voli

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La cenere dell’Etna ha reso sotto pressione l’aeroporto di Catania, costringendo Palermo e Comiso a caricarsi un traffico straordinario nel pieno dell’esodo estivo. Tra il 7 e il 17 agosto, il “Falcone Borsellino” di Palermo ha gestito 710 voli aggiuntivi, tra collegamenti dirottati da Catania e riprogrammazioni, movimentando oltre 112 mila passeggeri. A ciò si sono aggiunti i 2.962 voli già previsti dalla normale programmazione, per un totale di 3.672 movimenti in undici giorni. A Comiso, invece, tra il 7 e il 15 agosto sono stati gestiti 228 voli dirottati da Catania, con più di 23 mila passeggeri, oltre ai 96 voli programmati che hanno movimentato altri 15 mila viaggiatori.

Complessivamente, lo scalo ragusano ha quindi gestito 324 voli e oltre 38 mila passeggeri, nonostante alcune temporanee limitazioni operative dovute alla presenza della cenere vulcanica. Sommando i due scali, l’emergenza ha comportato la gestione di quasi mille voli aggiuntivi o dirottati e di oltre 135 mila passeggeri.

Le società di gestione hanno sottolineato lo sforzo straordinario compiuto da personale e operatori per garantire continuità e assistenza in una fase particolarmente delicata. L’emergenza ha evidenziato, inoltre, l’importanza del coordinamento tra aeroporti, istituzioni ed enti coinvolti, consentendo al sistema aeroportuale siciliano di assorbire il forte aumento del traffico senza interrompere l’operatività.