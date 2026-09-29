Etna, nuova nube di cenere: l’aeroporto di Catania chiude ancora, voli sospesi fino alle 15

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È durata appena poche ore la ripresa della normale operatività all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. L’Etna torna infatti a condizionare il traffico aereo con una nuova emissione di cenere vulcanica.

Questa mattina l’INGV ha emesso un nuovo VONA rosso, il livello massimo dell’avviso per l’aviazione. La presenza di cenere in atmosfera e la direzione dei venti hanno spinto la SAC, società che gestisce lo scalo etneo, a disporre nuovi provvedimenti.

Sono stati chiusi gli spazi aerei corrispondenti al settore B3 e, di conseguenza, sono state sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle ore 15 di oggi, 29 settembre, salvo ulteriori aggiornamenti.

La situazione resta legata all’intensa attività dell’Etna, che ormai da circa una settimana continua a provocare emissioni di cenere e ripetute limitazioni al traffico aereo.

La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Nelle prossime ore potrebbero infatti arrivare ulteriori comunicazioni in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche e dell’attività vulcanica.

Ancora una volta, dunque, l’Etna mette in difficoltà lo scalo catanese, con la cenere vulcanica che torna a fermare decolli e arrivi.