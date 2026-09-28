Etna, la cenere blocca ancora l’aeroporto di Catania: voli sospesi fino a mezzanotte di oggi 28 settembre

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L’attività eruttiva dell’Etna continua a creare disagi alla circolazione aerea. A causa della presenza di cenere vulcanica in atmosfera e dei venti prevalenti sfavorevoli, l’aeroporto di Catania resterà chiuso per l’intera giornata di oggi, lunedì 28 settembre.

La SAC, società che gestisce lo scalo, ha comunicato il prolungamento della chiusura dello spazio aereo relativo al settore C1 e la chiusura del settore B3. Di conseguenza, tutti i voli in arrivo e in partenza sono sospesi fino alle 23:59 di oggi.

La situazione resta legata all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alla direzione dei venti, che al momento non favorisce il ritorno alla normalità.

La SAC invita i passeggeri a verificare direttamente con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, considerati i possibili cambiamenti legati all’emergenza cenere.