Etna, dopo l’eruzione i fulmini

Fiamme e fulmini. Dopo l’eruzione notturna, con spettacolari fontane di lava e un alone infuocato che circondava i lineamenti del vulcano, sull’Etna sono stati segnalati centinaia di fulmini. I social riportano una frequenza altissima di fulmini in cima al vulcano. L’attività è cominciata con esplosioni e colate che hanno infiammato il cielo. L’eruzione notturna è stata visibile anche da lontano per le buone condizioni meteo. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, a essere interessato è stato il cratere di sud-est. Adesso il trabocco lavico non è più alimentato ed è in raffreddamento…