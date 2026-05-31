Etna Comics 2026, il popolo del fumetto invade Catania: sold out tra cosplay, videogiochi e l’omaggio a Pippo Baudo

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CATANIA – Caldo, sole e migliaia di appassionati hanno trasformato oggi, 31 maggio, il centro fieristico Le Ciminiere in una vera e propria capitale della cultura pop. Etna Comics 2026 continua a richiamare visitatori da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del Sud Italia dedicati a fumetti, videogiochi, anime, manga e cosplay.

Fin dalle prime ore della mattina si sono registrate lunghe code agli ingressi tra famiglie, giovani e collezionisti, pronti a immergersi tra gli stand dedicati al mondo del fumetto, alle novità editoriali, al gaming e al collezionismo. Un’edizione che ha fatto registrare il tutto esaurito per molte delle attività in programma, con ingressi contingentati per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi dei visitatori.

Tra i protagonisti più attesi dell’edizione 2026 c’è stato senza dubbio Yoichi Takahashi, il leggendario mangaka creatore di “Captain Tsubasa”, conosciuto in Italia come “Holly e Benji”. L’autore giapponese è stato accolto con entusiasmo dai fan e premiato dagli organizzatori di Etna Comics, ricevendo il tributo di una comunità che da generazioni è cresciuta seguendo le avventure di Oliver Hutton e dei suoi compagni di squadra.

A rendere ancora più speciale questa edizione è stato il manifesto ufficiale dedicato a Pippo Baudo, autentica icona della televisione italiana e simbolo della Sicilia. L’opera, firmata da Giorgio Carpinteri, ha rappresentato uno degli elementi più fotografati della manifestazione, trasformando il celebre presentatore in un simbolico abbraccio rivolto al pubblico del festival.

Non sono mancati gli spettacolari cosplay che hanno colorato i viali delle Ciminiere: supereroi, personaggi anime, protagonisti dei videogiochi e delle saghe fantasy hanno animato ogni angolo della manifestazione, attirando fotografi e curiosi. Grande partecipazione anche nell’area videogames, tra tornei, postazioni dedicate alle ultime uscite e spazi riservati al retrogaming.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: un mix di passione, creatività e intrattenimento che continua a rendere Etna Comics un punto di riferimento nazionale per gli appassionati della cultura pop. E mentre il sole di fine maggio accompagna le giornate del festival, Catania si conferma ancora una volta il cuore pulsante di un evento capace di unire generazioni diverse sotto il segno dell’immaginazione e del divertimento.

Tra fumetti, incontri con gli autori, videogiochi e spettacoli, il viaggio nel mondo di Etna Comics 2026 continua, con migliaia di visitatori pronti a vivere fino all’ultimo istante una manifestazione che anno dopo anno continua a crescere e sorprendere.