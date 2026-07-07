Etna, aeroporto di Catania ancora fermo: voli sospesi fino alle 14

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Resta chiuso, almeno fino alle ore 14 di oggi, l’aeroporto internazionale Aeroporto di Catania-Fontanarossa a causa delle conseguenze dell’attività eruttiva dell’Etna che, nella notte tra domenica e lunedì, ha provocato un’intensa emissione di cenere vulcanica.

A comunicarlo è la SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, spiegando che restano sospese tutte le operazioni in arrivo e che le partenze continuano a essere completamente bloccate.

La società di gestione invita tutti i passeggeri a non recarsi in aeroporto prima di aver contattato la compagnia aerea con cui devono viaggiare, così da verificare eventuali cancellazioni, ritardi o modifiche operative.

La riapertura dello scalo sarà valutata in base all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle condizioni di sicurezza per il traffico aereo. Fino a nuove comunicazioni, i viaggiatori sono invitati a seguire gli aggiornamenti diffusi dalle compagnie aeree e dalla SAC.