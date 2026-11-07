Estrazione gas e royalty: 1.126.460 euro a Licata

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La Regione Siciliana ha ricevuto oltre 8,5 milioni di euro di royalties per il 2025, dovute alle attività di estrazione di gas dai giacimenti offshore Argo-Cassiopea. Le royalties sono somme che le società concessionarie versano agli enti pubblici per lo sfruttamento delle risorse naturali del territorio e del mare. Il 30% dell’importo, pari a circa 2,59 milioni di euro, è destinato ai Comuni costieri interessati: a Licata e Gela 1.126.460 euro ciascuno, e a Butera 336.643 euro. “Abbiamo superato il meccanismo dei pagamenti triennali, sbloccando le risorse dovute ai territori”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, citando l’accordo siglato a gennaio dal governo Schifani con il ministero dell’Ambiente. È inoltre in corso la procedura per liquidare ai Comuni il saldo delle royalties relative al 2024.