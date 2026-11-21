Condividi

Visualizzazioni 93

Si chiude con tre condanne definitive e un nuovo processo d’appello la vicenda giudiziaria relativa a una tentata estorsione di stampo mafioso ai danni di un imprenditore, maturata nel 2015 nella Valle del Belice.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre imputati, confermando le pene stabilite in secondo grado. Diventano così definitive le condanne inflitte a Pietro Campo, di Santa Margherita Belice, considerato per anni il numero due di Cosa nostra agrigentina, a Giuseppe Alesi e al menfitano Tommaso Gulotta.

Nel dettaglio, Campo dovrà scontare due anni e sei mesi di reclusione, Alesi un anno, nove mesi e dieci giorni, mentre Gulotta è stato condannato a un anno e quattro mesi.

Diversa la decisione per Vito Bucceri, collaboratore di giustizia originario di Menfi, condannato in appello a otto mesi. Per lui la Suprema Corte ha disposto l’annullamento con rinvio, affidando a un’altra sezione della Corte d’Appello il compito di rivalutare il riconoscimento dell’attenuante speciale legata alla collaborazione con la giustizia.

L’inchiesta prende le mosse dalla denuncia presentata nel 2015 da un imprenditore originario di Castelvetrano. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro imputati avrebbero esercitato pressioni per costringerlo a lasciare una società attiva nel settore dei carburanti, rinunciando agli stipendi maturati, agli arretrati e ai benefici economici legati a un infortunio subito.

La vicenda era confluita nell’operazione antimafia Opuntia, che aveva colpito le organizzazioni criminali operanti tra Menfi e Santa Margherita Belice.