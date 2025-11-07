“Estorsione”: Giuseppe Falsone rinviato a giudizio

Condividi

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha rinviato a giudizio l’ex capo provincia di Cosa nostra agrigentina, Giuseppe Falsone, ergastolano detenuto, per una presunta estorsione di 13.000 euro perpetrata nel maggio del 2004, prima del suo arresto, a danno di un imprenditore di Favara prossimo ad acquistare un impianto di calcestruzzi a Sutera. Rinvio a giudizio anche per quattro imputati in concorso: Vincenzo Parello di Favara, i fratelli nisseni Angelo e Alfredo Schillaci, e il collaboratore della giustizia di Campofranco, Maurizio Carrubba.