Estorsione e maltrattamenti ai genitori: arrestato ex minorenne

A Menfi i Carabinieri hanno arrestato un ventenne perché appena condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per i reati di estorsione, maltrattamenti, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ stato eseguito un ordine di carcerazione e di trasferimento nel carcere “Malaspina” a Palermo perché lui, a 17 anni, è stato denunciato dai genitori esasperati da continui soprusi e minacce da parte del figlio per ottenere soldi. Ad un controllo, il ragazzo non ha esitato a scagliarsi anche contro i Carabinieri.