Estorsione ad Agrigento, 43enne ai domiciliari dopo mesi di minacce

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Un uomo di 43 anni originario di Porto Empedocle è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di estorsione aggravata ai danni di un coetaneo residente ad Agrigento.

Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale agrigentino Nicoletta Sciarratta, che ha accolto la ricostruzione degli inquirenti. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe sottoposto la vittima a continue pressioni e minacce per ottenere denaro, in un arco temporale che va dal dicembre 2025 fino alle settimane più recenti.

Le richieste economiche, accompagnate da frasi intimidatorie, avrebbero generato un forte stato di paura nella persona offesa, che in più occasioni avrebbe ceduto consegnando somme di denaro pur di evitare conseguenze peggiori.

Alla luce degli elementi raccolti, il giudice ha ritenuto concreto il rischio di reiterazione del reato, disponendo quindi la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo, assistito dal proprio legale, dovrà comparire nelle prossime ore davanti al giudice per l’udienza di convalida.